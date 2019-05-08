Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США

Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является «местью» России за санкции Соединенных Штатов. Такое мнение он изложил в своих письмах, пишет Foreign Policy.

В письме, которое Уилан надиктовал своим адвокатам, подчеркивается, что его арест «на 100%» связан с работой в компании BorgWarner, где он занимал пост директора по безопасности.

В другом письме Уилан отмечает, что, вероятно, Россия хотела «навредить» не именно BorgWarner, а любой американской компании.

Ранее сообщалось, что Уилана посетил посол США.