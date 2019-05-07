Опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы

52% жителей России не собираются принимать участие в торжественных парадах и шествиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

Отмечается, что торжественные мероприятия собираются посетить 48% россиян, еще 20% намерены поздравлять ветеранов, 19% опрошенных будут смотреть салют, 18% респондентов пойдут в гости, а еще 20% будут смотреть трансляцию праздника по ТВ. Также 17% опрошенных заявили социологам, что 9 мая собираются отдыхать на природе и гулять.

В агентстве уточнили, что участники опроса могли дать несколько вариантов ответа на вопрос о своих планах на 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.