Москвич отправил девушке снимок убитой им кошки после неудачного свидания

Житель Москвы убил свою кошку и отправил фото мертвого животного девушке, которая не пришла на свидание с ним, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД.

Уточняется, что девушка познакомилась с мужчиной в социальной сети, однако в назначенный день свидания не смогла прийти.

В ответ рассерженный мужчина пригрозил ей убийством своей кошки, после чего девушка получила снимок погибшего животного, о чем сообщила в полицию.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего москвича, злоупотребляющего спиртным, который рассказал, что в тот день вернулся домой и выбросил свою кошку с восьмого этажа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным.