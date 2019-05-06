В Кремле не располагают данными об объявлении в России траура после ЧП с SSJ-100

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не располагает данными, обсуждается ли в настоящее время объявление траура на общенациональном уровне из-за катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево, унесшей жизни 41 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ему не известно о том, чтобы это обсуждалось.

Также, отвечая на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин проводить совещания по этому вопросу, Песков сказал, что президент и так в рабочем режиме получает всю информацию.

Ранее Пескова спросили про возможный запрет полетов Superjet 100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

В Следственном комитете назвали основные версии аварийной посадки. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.