Обнародован список погибших при взрыве на химзаводе в Пермском крае

Обнародован список погибших при взрыве на химическом заводе в Пермском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: Чуртанское ш., 75 в городе Березники. По последним данным, в результате взрыва погибли три человека.

До этого стало известно, что при взрыве погибли три человека. В частности: сварщик Лимонов Н.И. и два слесаря Гагаринов С.С. и Кувшинов Д.М.

Кроме того, пострадал еще один человек. Его госпитализировали.

В настоящее время по факту взрыва уже возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение требований безопасности промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Ранее стали известны подробности взрыва на химзаводе в Пермском крае.