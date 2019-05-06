Траур объявлен в Мурманской области после ЧП с SSJ-100
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил трехдневный траур после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
«Я всем сердцем соболезную тем, кого коснулась эта ужасная трагедия, мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку в этот тяжелый момент», — написал Чибис.
По его словам, в аэропорту Мурманска организована зона ожидания для тех, кто приехал встречать своих близких.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.