Появились официальные данные о погибших при возгорании SSJ 100
Следственное управление Следственного комитета России по Москве проинформировало, что при аварийной посадке самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, погиб один человек, передает РИА «Новости».
Отмечается, что еще четыре человека пострадали.
«На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью», — рассказали в ведомстве.
Ранее источник сообщил, что десять человек погибли при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.