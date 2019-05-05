Появились официальные данные о погибших при возгорании SSJ 100

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Следственное управление Следственного комитета России по Москве проинформировало, что при аварийной посадке самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, погиб один человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что еще четыре человека пострадали.

«На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью», — рассказали в ведомстве.

Ранее источник сообщил, что десять человек погибли при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.