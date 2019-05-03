Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает NDTV.
Как отмечается, циклон может обрушиться на этот регион в пятницу, 3 мая. В связи с этим власти вывезли свыше миллиона жителей и разместили их в лагерях временного проживания.
Уточняется, что более 220 поездов прекратят движение, также аэропорты в некоторых крупных городах будут закрыты до конца недели.
По данным телеканала, скорость ветра данного циклона достигает 200 км/ч, что делает его самым мощным циклоном в Ориссе с 2014 года.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате шторма, обрушившегося на юго-восток Африки в прошлом месяце, превысило тысячу человек.