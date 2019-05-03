Киев сократит подачу воды в ЛНР, сообщили в республике
В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ЛНР заявили, что украинские власти сократят подачу воды в восемь населенных пунктов республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Киев сократит подачу воды в ЛНР из-за аварии на Петровской насосной станции.
Как отмечается, населенные пункты ЛНР будут получать воду с ограничением в 60% от плановых объемов.
В прошлом году сообщалось, что США посоветовали Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество.