Закрыты две станции красной ветки метро в Москве

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Станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии столичного метрополитена закрыты на 3 мая для проведения работ по подключению новых станций, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Представители метрополитена уточнили, что поезда весь день будут курсировать между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево».

Отмечается, что «Румянцево» и «Саларьево» возобновят работу 4 мая в 5.30.

Ранее сообщалось о закрытии пяти станций красной ветки московского метрополитена.