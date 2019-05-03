Закрыты две станции красной ветки метро в Москве
Станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии столичного метрополитена закрыты на 3 мая для проведения работ по подключению новых станций, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.
Представители метрополитена уточнили, что поезда весь день будут курсировать между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево».
Отмечается, что «Румянцево» и «Саларьево» возобновят работу 4 мая в 5.30.
Ранее сообщалось о закрытии пяти станций красной ветки московского метрополитена.