Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА «Новости».

На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.

Расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности никто не привлечен.

Лидер Приморской организации всеукраинской партии «Родина» Олег Музыка, который находился в Доме профсоюзов, рассказал о произошедшем.

«Большинство одесситов, которые вошли в здание, верили, что стены защитят, что (майдановцы) снесут лагерь и на этом все закончится», — рассказал Музыка.

Офицер запаса Юрий Диденко также поделился воспоминаниями.

«Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону», — рассказал Диденко.

Отмечается, что центральная часть пятиэтажного здания уже пять лет заброшена и обнесена забором.