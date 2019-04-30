На Украине оправдались за карту страны без Крыма

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Министерство информационной политики Украины дало комментарий после того, как по предложению ведомства в аэропорту «Борисполь» показали видеоролик с картой страны без Крымского полуострова. Об этом сообщают «Украинские новости».

В ведомстве обратили внимание на то, что видеозапись была показана всего несколько раз.

«…Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, взятая с фотостоков», — заявили в министерстве.

Уточняется, что, помимо полуострова, на ней отсутствовали Турция, Дания и страны Балтии.

Ранее на Украине нацполиция начала уголовное производство после того, как в аэропорту «Борисполь» показали видеоролик с картой страны без Крымского полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.