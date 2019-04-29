Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, дети были на экскурсии. Они поднялись на колокольню, а на нижнем уровне неожиданно начался пожар.

Отмечается, что срочно госпитализировали четырех девочек в возрасте шести и семи лет, а также двух мальчиков в возрасте семи лет.

По последним данным, в настоящее время шестилетние девочки находятся в реанимации.

«Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что русская икона пережила пожар в Нотр-Даме.