Апрель 2019 года стал самым сухим за 100 лет
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что завершающийся апрель стал самым сухим за последний век, передает ТАСС.
Синоптик отметил, что в начале мая ожидаются дожди, которые восполнят дефицит влаги.
«Действительно, в этом году в Москве самый сухой апрель за последние 100 лет, выпало всего 19% месячной нормы осадков», — сказал Варакин.
По его словам, сухая погода сохранится до 2 мая, после чего пойдут дожди.
Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло.