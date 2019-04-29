Апрель 2019 года стал самым сухим за 100 лет

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что завершающийся апрель стал самым сухим за последний век, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что в начале мая ожидаются дожди, которые восполнят дефицит влаги.

«Действительно, в этом году в Москве самый сухой апрель за последние 100 лет, выпало всего 19% месячной нормы осадков», — сказал Варакин.

По его словам, сухая погода сохранится до 2 мая, после чего пойдут дожди.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло.