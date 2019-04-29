Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

К концу пятидневных выходных по случаю Праздника Весны и Труда в столичный регион вернется теплая погода, температура повысится до 20°C. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Как отмечается, апрель в Москве закончится солнечной, но прохладной погодой, температура воздуха будет ниже нормы на 4°C. Первые дни мая будут без осадков, но из-за приближающегося циклона со второй половины недели начнутся дожди.

«Поэтому возрастет вероятность дождей, но при этом ночи станут теплее, заморозки минуют и к концу выходных ночные температуры повысятся до 3-8°C, а в дневные часы потеплеет до плюс 15-20°C», — рассказали синоптики.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.