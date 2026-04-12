Трамп заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций

Трамп: Иран на переговорах не согласился отказаться от своих ядерных амбиций
Иран на переговорах в Пакистане не согласился отказаться от своих ядерных амбиций. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Есть только одна вещь, которая имеет значение — Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций!» — написал он.

Трамп уточнил, что переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде продлились 20 часов. Несмотря на то, что сторонам удалось достичь договоренностей по ряду пунктов, эти дипломатические успехи теряют значение на фоне отказа Ирана от уступок по ядерному вопросу, отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

 
