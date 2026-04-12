Профессор рассказал о «перестройке мира» из-за войны в Иране

Война в Иране уже привела к масштабным последствиям и «окончательно разрушила мир Америки». Об этом в статье для Bloomberg написал профессор Школы передовых международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс.

По его словам, конфликт в Иране «вызвал мощные геополитические потрясения» и спровоцировал «перестройку мира».

«Война наглядно продемонстрировала контуры мировой экономики, превращенной в оружие. Она потрясла старые союзы и выявила новые. Боевые действия подчеркнули важность и ускорили трансформацию Ближнего Востока. Война также указывают на будущее, в котором глобальные нормы будут размываться, а на первый план выйдут реалии грубой силы», — написал он.

Эксперт подчеркнул, что война с Ираном показала будущее боевых действий и стала «опосредованной борьбой» между великими державами, в которой свои интересы отстаивали также Россия и Китай. Еще один результат конфликта – в том, что «старая модель американских альянсов» уходит в прошлое, а вместо нее может родиться новая, при которой США могут предпочесть «более компактный, но более гибкий набор альянсов и более сильных союзников», отметил Брэндс.

По словам профессора, война поставила ребром и вопрос о нераспространении ядерного оружия. И от того, как закончится конфликт, будет зависеть стабильность ядерных ограничений, считает Брэндс.

Он подчеркнул, что Ближний Восток теперь «будет играть более значительную роль в борьбе за мировое влияние, чем прежде». Кроме того, война с Ираном может стать «шагом на пути к миру без правил», уверен профессор. Автор написал, что война показывает «конец периода, когда США были слишком предсказуемы и слишком привержены правилам», и демонстрирует начало эры, где противникам Вашингтона «следует опасаться американского гнева».

11 апреля прошли переговоры между США и Ираном, на которых стороны обсудили вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций с Исламской республики и завершения войны. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон обозначил Тегерану свои «красные линии», однако Иран отказался от сделки. Глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что переговорщики от США не смогли завоевать доверие Тегерана.

После этого президент США Дональд Трамп написал, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, которые пытаются войти или покинуть Ормузский пролив.

Ранее на Западе заявили о тупике в переговорах по Ирану.