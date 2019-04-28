Группа россиян застряла в китайском аэропорту

Группа российских граждан застряла в китайском аэропорту Гуанчжоу на пути из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление атташе генконсульства Григория Колышкина.

По его словам, в аэропорту находятся 27 граждан России, среди них — один ребенок.

Он уточнил, что у россиян, находящихся в китайском аэропорту, нет визы КНР для перемещения внутри Китая, как предписано законодательством страны.

По этой причине они не могут сейчас вылететь, подчеркнул Колышкин.

Ранее сообщалось, что британский самолет экстренно сел в Манчестере.