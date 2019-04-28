Пасхальное богослужение закончилось пожаром в коломенском храме

Пожар произошел в Никитском храме в Коломенском городском округе после завершения пасхального богослужения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на подмосковный главк МЧС России.

По имеющимся данным, площадь горения составила 300 кв. м. Пожаром оказалась охвачена кровля храма. Уточняется, что возгорание произошло после завершения службы около 3.00.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее был названа возможная причина крупного пожара на складе под Воронежем.