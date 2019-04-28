Ликвидировано открытое горение на складе под Воронежем
Представитель управления МЧС по Воронежской области сообщил, что открытое горение на складе под Воронежем ликвидировано, передает РИА «Новости».
По его словам, открытое горение было ликвидировано в 8.00 мск.
Пожар на распределительном складе под Воронежем произошел в ночь с 27 на 28 апреля. Площадь пожара составила 20 тысяч кв. м. Из-за горения обрушилась крыша склада. На данным момент информации о погибших нет.
Ранее была названа возможная причина пожара под Воронежем.