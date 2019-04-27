Комендантский час ввели на Шри-Ланке после серии терактов

На Шри-Ланке власти вновь ввели комендантский час после серии терактов. Об этом сообщает News 1st в твиттере.

По данным телеканала, комендантский час начнется с 22.00 (19.30 мск) 27 апреля и продлится до 04.00 (01.30) 28 апреля.

В стране уже вводили комендантский час, который также продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 15 человек.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.