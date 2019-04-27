Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 15 человек

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Сотрудники правоохранительных органов проинформировали о жертвах взрывов на востоке Шри-Ланки. Об этом сообщает Ada Derana.

Вечером 26 апреля в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай произошли три новых взрыва.

«Всего 15 тел, включая 6 мужских, 3 женских и 6 детских, найдены во взорвавшемся доме в Сейнтамаруту», — говорится в сообщении.

Ранее на Шри-Ланке призвали готовиться к новым терактам.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.