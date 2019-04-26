Водитель скорой помощи торопился в больницу и сбил школьницу

В Кисловодске водитель скорой помощи во время перевозки экстренного больного сбил школьницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

Уточняется, что у водителя были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал, однако он выбрал небезопасную скорость, «в результате чего не успел сориентироваться и допустил наезд на 13-летнюю девочку», которая перебегала дорогу в неположенном месте.

По данным ведомства, за рулем машины скорой помощи находился 52-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв. Девочка получила травму головы и перелом бедра.

8 апреля машина скорой помощи также сбила пешехода в центре Москвы.