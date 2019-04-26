Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении

Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Басманный суд поместил Фролова под арест до 25 июня.

Сам Фролов попросил поместить его под домашний арест, сославшись на состояние здоровья.

По данным следствия, в 2011 году Фролов, работая в центральном аппарате ФСБ, ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин «в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности», после чего тот согласился передать полковнику «в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО».

Фролова задержали вместе с бывшим сослуживцем Андреем Васильевым и главой одного из отделов центрального аппарата ФСБ Кириллом Черкалиным.