Детеныш тюленя запрыгнул в лодку к рыбакам, чтобы погреться

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к рыбакам и просидел с ними около двух часов, передает РИА «Новости».

Ныряльщики из Калининграда готовились к погружению, когда животное вынырнуло за кормой и полезло на борт.

«Пока мы с другом переодевались, тюлень лежал на лавке и трясся от холода. Мы под водой пробыли часа полтора, вынырнули, а он все еще в лодке - уже обсох, пушистый такой», — рассказал один из рыбаков местным СМИ.

Тюлененок пробыл с ними до тех пор, пока мужчины не собрались на берег, после чего вывалился за борт и скрылся.

Ранее под Петербургом спасли заблудившегося в лесу тюлененка.