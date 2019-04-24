Об угрозе новых взрывов на Шри-Ланке предупредили спецслужбы Индии

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Власти Индии предупредили правительство Шри-Ланки о возможности новых террористических атак, передает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, индийские власти узнали о готовящихся атаках в ходе допроса задержанного в Индии, который утверждает, что обучал подозреваемого по делу о взрыве на Шри-Ланке.

Источник рассказал, что в ходе допроса задержанный раскрыл имя одного из шри-ланкийских террористов — Захран Хашим, который, по его словам, связан с исламистской группировкой.

На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число жертв достигло 359 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.

Ранее сообщалось, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла ответственность за теракты на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.