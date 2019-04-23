Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ
В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по области.
Уточняется, что рекламное сооружение упало на восьмерых человек вечером 23 апреля в ТЦ. В результате инцидента пострадали два подростка.
Отмечается, что несовершеннолетние пострадавшие отказались от госпитализации.
В настоящая время началась доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в Польше МиГ-29 упал через четыре минуты после взлета.