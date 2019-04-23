В Версале начался сильный пожар
Возле знаменитого дворцово-паркового комплекса во французском городе Версаль начался сильный пожар. Об этом сообщает PM Breaking News в твиттере.
Уточняется, что пожар произошел на ул. Парк де Кланьи. На месте работают спасательные службы.
По предварительным данным, пожар возник в автомобильном магазине.
В настоящее время пока нет других подробностей.
Ранее сообщалось, что установлен очаг возгорания в Нотр-Даме.
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.