На автобусной станции нашли 87 детонаторов бомб на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях Коломбо, передает News 1st со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 87 детонаторов были обнаружены сотрудниками полиции на автобусной станции. Кроме того, 12 детонаторов нашли на полу автовокзала и еще 75 детонаторов в окрестностях.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали участников серии взрывов на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.