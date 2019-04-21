В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии увеличилось число пострадавших

Замглавы Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе заявил, что по меньшей мере 27 человек пострадали в ходе столкновения жителей Панкисского ущелья с полицейскими. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что столкновения начались на почве строительства ГЭС. Местные жители собрались, чтобы помешать началу строительства.

По словам Челидзе, 12 пострадавших — это местные жители, остальные 15 — сотрудники отряда специального назначения.

Челидзе призвал всех подчиниться требованиям полиции, действующей в рамках закона.

«Министерство внутренних дел призывает всех подчиниться требованиям полиции, которая действует в рамках закона. В противном случае полиция будет действовать с полной строгостью», — заявил Челидзе.

Он также добавил, что министерство будет предоставлять всю информацию обществу в течение дня.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 15 человек.