Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке

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Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти люди были задержаны за утренние атаки в стране.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.