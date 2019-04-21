Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, эти люди были задержаны за утренние атаки в стране.
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.