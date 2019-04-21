Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

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Министр обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена заявил, что власти страны установили организаторов взрывов, которые произошли в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Straits Times.

По его словам, виновные в произошедшем были установлены.

«В настоящее время к расследованию привлечены сотрудники полиции, военнослужащие. Мы рассчитываем, что все те, кто стоит за случившимися террористическими атаками, будут привлечены к ответственности как можно скорее. Они были идентифицированы», — отметил Вийевардена.

Он добавил, что правительство собирается предпринять все возможное для этого.

Кроме того, в полиции страны подтвердили, что восьмой взрыв был совершен смертником.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке закрыли доступ к соцсетям.