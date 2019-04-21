Не менее 35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке

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В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не мене 35 иностранцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным представителя, среди погибших были американцы, британцы, а также жители Нидерландов.

Ранее сообщалось, что восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели несколько взрывов: в церквях и отелях в столице Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 185 человек, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.