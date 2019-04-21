«Трусливая атака»: премьер Шри-Ланки о взрывах на Пасху

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе решительно осудил взрывы в церквях и отелях на Пасху, которая унесла жизни не менее 160 человек. Об этом он написал в твиттере.

Он заявил, что это была «трусливая атака».

«Я призываю всех шриланкийцев в этот трагический момент оставаться едиными и сильными», — написал Викрамасингхе.

Политик также призвал избегать распространения недостоверной информации.

Ранее посол рассказал, есть ли россияне среди жертв взрывов на Шри-Ланке.

По предварительным данным, на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Правительство Шри-Ланки проводит экстренное заседание из-за ЧП.