Число погибших при взрывах на Пасху на Шри-Ланке превысило 50 человек

Число погибших при взрывах на Пасху в церквях и отелях на Шри-Ланке превысило 50 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 42 погибших и 280 пострадавших.

Правительство Шри-Ланки намерено провести экстренное заседание из-за случившегося.

«Много жертв, включая иностранцев», — написал министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва в твиттере.

По предварительным данным, на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.