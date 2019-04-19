Вскипятившего воду на Вечном огне мужчину отправили лечиться

Мужчину, кипятившего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что мужчина подошел к Вечному огню на Аллее героев и стал греть воду в кружке. Он игнорировал требования прохожих отойти от монумента, и прекратил кипячение только из-за полиции.

Полицейским он пояснил, что его мозг получил сигнал, что ему необходимо срочно выпить теплой воды, чтобы не облучиться.

«Мужчина направлен в лечебное учреждение на 21 день», — рассказали в полиции.

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