BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных

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Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.

По данным издания, в первый раз пожарная тревога в соборе сработала в понедельник, 15 апреля, в 18.20. Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты безуспешно искали источник возгорания и только после срабатывания второй пожарной тревоги в 18.43 стало ясно, что горит чердак.

Ранее была названа вероятная причина пожара в Нотр-Даме.