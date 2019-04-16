На красной ветке метро Москвы произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в официальном твиттере метро.

«На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену. Возможна остановка движения в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что увеличены интервалы движения поездов между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского».

На месте работают представители метрополитена.