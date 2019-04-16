Суеверный пассажир задержал самолет из-за брошенных в двигатель монет

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines задержали на два часа из-за одного пассажира, который бросал в двигатель самолета монеты на удачу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Как отмечается, самолет должен был вылететь из Хух-Хото в Чифэн в 3.00 мск, однако сотрудники службы безопасности увидели, как пассажир самолета кидает в сторону двигателя самолета какие-то предметы, и немедленно оповестили об этом полицию.

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Уточняется, что полиция задержала человека. Им оказался 66-летний пассажир. По заявлению авиакомпании, он бросил в сторону самолета шесть металлических монет. Все монеты были найдены, однако авиакомпания решила заменить борт во избежание возможных рисков. В итоге, рейс задержали на два часа.

Ранее сообщалось, что китайская пассажирка задержала рейс из Шанхая на несколько часов, бросив монеты в двигатель самолета «на удачу».