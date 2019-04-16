В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что о произошедшем 12 апреля инциденте сообщил местный телеканал. Во время занятия учительница схватила за волосы одну из учениц. Когда другая девочка попыталась заступиться за одноклассницу, ее ударили головой о парту. Одна из школьниц отделалась синяками, у другой — сотрясение мозга.

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«Школа сразу же отреагировала на происшествие…Сам учитель был моментально отстранен от проведения дальнейших уроков. На сегодня учитель уволен», — заявила Боринских.

Ранее сообщалось, что в Тульской области учительница побила школьника указкой и назвала его «гаденышем».