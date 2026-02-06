Лавров назвал ОБСЕ «русофобским инструментом»

Запад лезет «из кожи вон», чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была его «русофобским инструментом». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

По его словам, ОБСЕ могла бы стать «одной из платформ», где бы вырабатывались «какие-то общие подходы». Однако сейчас она выполняет роль «русофобского инструмента», считает Лавров.

«Пока западные страны, которые узурпировали ведущие посты в секретариате ОБСЕ и на направлениях военно-политическом, экономическом, гуманитарном, они по-прежнему считают для себя более важным лезть из кожи вон, чтобы ОБСЕ выполняла роль дополнительного русофобского инструмента и роль поддержки откровенно нацистского киевского режима», — отметил министр.

Также он призвал «навести порядок» в ОБСЕ, особенно в вопросах наблюдения за выборами, и отметил, что институты организации показывают несостоятельность на фоне украинского кризиса.

5 февраля председатель ОБСЕ вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву сразу после визита на Украине. Сообщалось, что Лавров в ходе встречи заострит внимание на противодействии неонацизму, борьбе с фальсификацией истории и цензурой в медиа.

По информации МИД РФ, во вступительном слове Лавров отметил, что Россия ценит заинтересованность ОБСЕ в возобновлении дипломатических контактов с Москвой.

На переговорах с Лавровым Иньяцио Кассис заявил, что ОБСЕ «должна быть готова» в случае заключения мира на Украине.

