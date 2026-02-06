Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

Лавров назвал ОБСЕ «русофобским инструментом»

Лавров: Запад хочет, чтобы ОБСЕ выполняла роль русофобского инструмента
Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад лезет «из кожи вон», чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была его «русофобским инструментом». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

По его словам, ОБСЕ могла бы стать «одной из платформ», где бы вырабатывались «какие-то общие подходы». Однако сейчас она выполняет роль «русофобского инструмента», считает Лавров.

«Пока западные страны, которые узурпировали ведущие посты в секретариате ОБСЕ и на направлениях военно-политическом, экономическом, гуманитарном, они по-прежнему считают для себя более важным лезть из кожи вон, чтобы ОБСЕ выполняла роль дополнительного русофобского инструмента и роль поддержки откровенно нацистского киевского режима», — отметил министр.

Также он призвал «навести порядок» в ОБСЕ, особенно в вопросах наблюдения за выборами, и отметил, что институты организации показывают несостоятельность на фоне украинского кризиса.

5 февраля председатель ОБСЕ вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву сразу после визита на Украине. Сообщалось, что Лавров в ходе встречи заострит внимание на противодействии неонацизму, борьбе с фальсификацией истории и цензурой в медиа.

По информации МИД РФ, во вступительном слове Лавров отметил, что Россия ценит заинтересованность ОБСЕ в возобновлении дипломатических контактов с Москвой.

На переговорах с Лавровым Иньяцио Кассис заявил, что ОБСЕ «должна быть готова» в случае заключения мира на Украине.

Ранее стало известно, хотят ли в ЕС возобновить диалог с Россией.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!