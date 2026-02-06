Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

На Украине признали проблемы с поступлением в бюджет

Депутат Железняк: Украина испытывает проблемы с поступлением в бюджет
Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Украине начались трудности с поступлениями в бюджет из-за сокращения налоговых сборов и задержки с поступлениями средств от ЕС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«У нас и так уже начинаются проблемы с бюджетом из-за падения налогов (из-за блэкаута) и недополучения денег от ЕС (из-за срыва «маяков»)», — написал он.

Политик заявил, что сейчас есть задержки средств по программе Евросоюза Ukraine Facility, потому что Украина до сих пор не выполнила определенные условия — так называемые «структурные маяки». В их числе законопроекты, которые на данный момент сняты с повестки парламента, так как правящая партия, несмотря на формальное большинство в Раде, не может собрать нужное число голосов.

По словам Железняка, в прошлом году страна не досчиталась €3,6 млрд евро помощи из-за того, что правительство Украины не смогло выполнить необходимые условия.

Чрезвычайная ситуация с энергетикой на Украине также привела к тому, что во многих городах закрываются рестораны, приостанавливают работу торговые сети, что также негативно сказывается на экономике. Из-за блэкаута Нацбанк вынужденно скорректировал прогноз ВВП в сторону уменьшения.

2 февраля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики. Удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В Минобороны РФ сообщили, что цели атаки были достигнуты.

После этого стало известно, что Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области Украины частично остались без электричества. Были повреждены энергообъекты в нескольких областях.

Ранее была названа сумма, выделенная Западом Украине с начала СВО.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!