Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Задержанный в аэропорту Сабуров планирует заработать на концерте в Таиланде больше 9 млн

Комик Сабуров может заработать на шоу в Таиланде 9 млн после запрета въезда в РФ
Нурлан Алибекович Сабуров/VK

Комик Нурлан Сабуров может заработать на концерте в Таиланде в конце февраля свыше 9 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что билеты на шоу доходят до 20 тысяч рублей.

По данным СМИ, после запрета на въезд в Россию на 50 лет несколько концертов юмориста, запланированные на 2026 год, отменили. Однако приобрести билеты по-прежнему можно на выступление Сабурова на Пхукете. Он планирует выйти на сцену 25 февраля. Самые дешевые места стоят 3 тысячи рублей. А цена за первые ряды — 16-20 тысяч рублей.

Согласно сайтам по продаже билетов, зрители могут выбрать только сектора, которые располагаются ближе к сцене. На данный момент из 1050 мест свободными остаются 715.

Нурлана Сабурова задержали в аэропорту в Москве 6 февраля. Его остановили на досмотре и отказали во въезде в страну. Предполагаемой причиной стали высказывания юмориста по поводу СВО, а также нарушение миграционного законодательства.

Mash утверждает, что Сабуров заявил после задержания о невозможности купить билет назад в ОАЭ из-за отсутствия денег. Однако после того, как артист узнал, что его депортируют в наручниках, нашел средства и приобрел место в самолете до Казахстана. Жена Нурлана Сабурова остается в Москве и отказывается от комментариев.

Ранее жена Нурлана Сабурова устроила распродажу вещей на фоне запрета мужу въезда в Россию.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!