Задержанный в аэропорту Сабуров планирует заработать на концерте в Таиланде больше 9 млн

Комик Сабуров может заработать на шоу в Таиланде 9 млн после запрета въезда в РФ

Комик Нурлан Сабуров может заработать на концерте в Таиланде в конце февраля свыше 9 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что билеты на шоу доходят до 20 тысяч рублей.

По данным СМИ, после запрета на въезд в Россию на 50 лет несколько концертов юмориста, запланированные на 2026 год, отменили. Однако приобрести билеты по-прежнему можно на выступление Сабурова на Пхукете. Он планирует выйти на сцену 25 февраля. Самые дешевые места стоят 3 тысячи рублей. А цена за первые ряды — 16-20 тысяч рублей.

Согласно сайтам по продаже билетов, зрители могут выбрать только сектора, которые располагаются ближе к сцене. На данный момент из 1050 мест свободными остаются 715.

Нурлана Сабурова задержали в аэропорту в Москве 6 февраля. Его остановили на досмотре и отказали во въезде в страну. Предполагаемой причиной стали высказывания юмориста по поводу СВО, а также нарушение миграционного законодательства.

Mash утверждает, что Сабуров заявил после задержания о невозможности купить билет назад в ОАЭ из-за отсутствия денег. Однако после того, как артист узнал, что его депортируют в наручниках, нашел средства и приобрел место в самолете до Казахстана. Жена Нурлана Сабурова остается в Москве и отказывается от комментариев.

Ранее жена Нурлана Сабурова устроила распродажу вещей на фоне запрета мужу въезда в Россию.