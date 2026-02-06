Лавров после покушения на Алексеева заявил о желании Украины сорвать переговоры

Покушение на генерал-лейтенанта министерства обороны РФ Владимира Алексеева подтвердило, что власти Украины нацелены на срыв мирных переговоров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима [украинского лидера Владимира] Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», — отметил дипломат.

Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. По данным Следственного комитета РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Сотрудника министерства обороны доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщил Telegram-канал SHOT, мужчина находился в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, сотрудники профильных служб изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пожелал генерал-лейтенанту выздоровления.

Ранее журналисты узнали подробности о покушении на Алексеева.