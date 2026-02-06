Размер шрифта
Стало известно, могут ли отменить запрет Сабурову на въезд в Россию

Юрист Соловьёв оценил перспективу отмены запрета на въезд Сабурова в Россию
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Порядок и правила вынесения решения о запрете на въезд в страну определяются постановлением правительства, при этом гражданин имеет право на обжалование. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, комментируя перспективы стендап-комика Нурлана Сабурова добиться отмены запрета на въезд в РФ.

Специалист объяснил, что решение принимается одним из правоохранительных органов, среди которых МВД, ФСБ, Минобороны, ФСИН или ФТС. Затем в течение трех дней ведомство уведомляет о принятом решении МИД, оформляя соответствующие документы.

После вынесения запрета гражданин может обжаловать это решение, обратившись в вышестоящий орган исполнительной власти. Затем в течение трех месяцев нужно обратиться в суд, представив аргументы в пользу того, что запрет должен быть снят.

«Оснований [для запрета на въезд] очень много, в том числе уклонение от уплаты налогов, участие в нежелательных организациях, привлечение к административной ответственности и так далее», — перечислил Соловьёв, добавив, что отменить запрет могут по инициативе того, от кого он исходил – это возможно при «исчезновении оснований».

Напомним, в ночь на 6 февраля 34-летний артист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что Нурлан Сабуров, которому ввели запрет на въезд в Россию, якобы пытался легализовать заработанные в стране деньги через посредников. Утверждается также, что комик не стал оформлять российское гражданство, опасаясь возможных международных санкций. Кроме того, он не смог бы получить российское гражданство без выхода из гражданства Казахстана.

Ранее стало известно, скольким известным комикам запретили въезжать в РФ до Сабурова.
 
