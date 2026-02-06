Военкор рассказал об истерике ВСУ из-за новых «Капель» с ударным ядром

Операторы российских FPV-дронов получили в свое распоряжение штатные боеприпасы «Капля», которые поражают технику противника с антидроновыми козырьками. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

По словам военкора, «Капля» получила свое название из-за необычной формы, которая образуется от сжатия металлической облицовки заряда продуктами детонации. Боеприпас способен переносить кумулятивную боевую часть типа ударное ядро и пробивать защитные «мангалы» (экран для защиты техники от ударов беспилотников) и броню танков противника. После детонации «Капли» образуются осколки, нейтрализующие живую силу ВСУ.

«Бойцы говорят, технику с «мангалами» пробивает на раз. Ударное ядро, мощь просто дикая! <...> Укропы в своих телеграм-каналах истерили, когда первые «Капли» начали жечь их технику, обшитую допброней», — написал Кулько.

Кроме того, Вооруженным силам России поставляют осколочные боеприпасы весом 1,7 кг, которые можно сбрасывать с квадрокоптеров-бомбардировщиков или использовать в составе дронов-камикадзе. Среди новинок также термобарические боеприпасы весом около 4 кг, добавил военкор.

До этого российские войска на Харьковском направлении получили новый БПЛА под названием «Грузовичок», который является отечественной разработкой. Заявленная грузоподъемность дрона составляет 20-25 кг, но необходимо рассчитывать вес груза, учитывая погоду и нюансы поставленной задачи. Беспилотник изначально предназначен для доставки тяжелых грузов, но он также может использоваться в качестве универсального дрона и выполнять боевые задачи.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».