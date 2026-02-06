Политолог оценил связь призыва к американцам покинуть Иран с возможностью войны

Рекомендация американским гражданам покинуть территорию Ирана не означает, что в скором времени должна произойти военная эскалация. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

Он обратил внимание, что подобные призывы появляются время от времени в отношении большого количества государств.

«Есть страны «зеленые», «желтые» и «красные». Иран — страна, которая традиционно входит в красный список», — пояснил эксперт.

В связи с этим он отметил, что рекомендацию гражданам США уехать из Ирана не стоит воспринимать как обязательную скорую атаку на Исламскую Республику. Политолог не исключил, что такое развитие событий может иметь место, но это лишь один из планов на столе у американского лидера Дональда Трампа.

«Госдепартамент [США] старается перестраховаться заранее, и рекомендует всем американцам покинуть Иран, потому что в любом случае, если даже не будет войны, учитывая общую нестабильность внутри Ирана, очевидно, что есть риски для иностранных граждан», — подчеркнул Дудаков.

Он добавил, что шансы договориться и избежать эскалации есть.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Трамп склоняется к проведению военной операции против Ирана в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий. Позднее посольство США в Исламской Республике призвало американцев покинуть эту страну.

Ранее в Кремле выразили надежду на результативность переговоров США и Ирана.