Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Названы регионы с самыми высокими тратами поколения Z

Зумеры cтоличных регионов и Мурманской области тратят больше других регионов
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Москва лидирует по средним расходам зумеров, за ней идут Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Мурманская области, сообщили в Т-Банке.

Объемы трат молодого поколения измерялись по новому экономическому показателю — «Индексу зумера». Его разработали Т-Data, аналитический проект Т-Банка, и издание «Ведомости».

«Индекс зумера» отражает ежемесячную динамику расходов россиян в возрасте от 16 до 28 лет.

Представленный индекс показал, что лидером по средним расходам зумеров является Москва, где зумеры тратят на любые категории товаров в среднем 47 771 рубль в месяц. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Мурманская области. Меньше всего в среднем тратят зумеры в республике Марий Эл (23 860 рублей).

Кроме того, аналитики выяснили, что типичного зумера определяют четыре категории товаров и услуг, которые отражают их образ жизни. Среди них «Лайфстайл» (кафе и доставка), «Самовыражение и статус» (одежда, косметика, электроника), «Цифровая среда» (подписки) и «Здоровье». Больше всего трат у зумеров наблюдается в категории «Лайфстайл» (в среднем 4 427 рублей).

«Высокие расходы на лайфстайл можно объяснить риторическим вопросом «Зачем мне тратить время, если я могу купить?». Поколение Z воспитывалось людьми, чья жизнь была отложена на потом. Люди устали от этого перекоса, поэтому в обществе созрел диаметрально противоположный запрос на «живи здесь и сейчас», — отметила психолог Валерия Сидоренко.

Второй по количеству трат зумеров стала категория «Самовыражение и статус» (в среднем 2 789 рублей ежемесячно).

Больше всего на «зумерские категории» тратит молодое поколение из Москвы (в среднем 13 963 рублей в месяц). Это на 61% больше, чем средний показатель по всей России. Кроме столичных регионов в ТОП-5 по тратам на эти категории вошел Хабаровский край.

Столичные регионы входят в ТОП-3 по тратам в большинстве «зумерских категорий». Но по расходам на «самовыражение и статус» второе место после Москвы занимает Дагестан — там зумеры в среднем тратили на эту категорию 3 230 руб. в 2025 году.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!