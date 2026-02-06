Названы регионы с самыми высокими тратами поколения Z

Москва лидирует по средним расходам зумеров, за ней идут Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Мурманская области, сообщили в Т-Банке.

Объемы трат молодого поколения измерялись по новому экономическому показателю — «Индексу зумера». Его разработали Т-Data, аналитический проект Т-Банка, и издание «Ведомости».

«Индекс зумера» отражает ежемесячную динамику расходов россиян в возрасте от 16 до 28 лет.

Представленный индекс показал, что лидером по средним расходам зумеров является Москва, где зумеры тратят на любые категории товаров в среднем 47 771 рубль в месяц. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Мурманская области. Меньше всего в среднем тратят зумеры в республике Марий Эл (23 860 рублей).

Кроме того, аналитики выяснили, что типичного зумера определяют четыре категории товаров и услуг, которые отражают их образ жизни. Среди них «Лайфстайл» (кафе и доставка), «Самовыражение и статус» (одежда, косметика, электроника), «Цифровая среда» (подписки) и «Здоровье». Больше всего трат у зумеров наблюдается в категории «Лайфстайл» (в среднем 4 427 рублей).

«Высокие расходы на лайфстайл можно объяснить риторическим вопросом «Зачем мне тратить время, если я могу купить?». Поколение Z воспитывалось людьми, чья жизнь была отложена на потом. Люди устали от этого перекоса, поэтому в обществе созрел диаметрально противоположный запрос на «живи здесь и сейчас», — отметила психолог Валерия Сидоренко.

Второй по количеству трат зумеров стала категория «Самовыражение и статус» (в среднем 2 789 рублей ежемесячно).

Больше всего на «зумерские категории» тратит молодое поколение из Москвы (в среднем 13 963 рублей в месяц). Это на 61% больше, чем средний показатель по всей России. Кроме столичных регионов в ТОП-5 по тратам на эти категории вошел Хабаровский край.

Столичные регионы входят в ТОП-3 по тратам в большинстве «зумерских категорий». Но по расходам на «самовыражение и статус» второе место после Москвы занимает Дагестан — там зумеры в среднем тратили на эту категорию 3 230 руб. в 2025 году.