Одна из стран Евросоюза откроет консульство в Гренландии

Franceinfo: консульство Франции появится в Гренландии
Marko Djurica/Reuters

Франция откроет консульство в Гренландии, генеральный консул республики Жан-Ноэль Пуарье находится в столице острова Нуук. Об этом сообщает Franceinfo.

«Я прибыл с четким мандатом выслушать мнение гренландцев о будущем своей страны», — заявил генконсул.

Отмечается, что открытие консульства Франции в Гренландии происходит в контексте напряженности в отношениях с США.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, многие вопросы уже достигли компромисса. Он отметил, что приобретение острова американской стороной станет «отличной сделкой для всех». До этого на Давосском форуме Трамп заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над островом. Он также, что поездка на форум позволила ему заключить соглашение по Гренландии, которое позволит США делать там «все, что захочется».

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.
 
