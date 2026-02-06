Размер шрифта
Общество

В Индонезии нашли самую длинную в мире змею

UPI: сетчатый питон длиной 7,2 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса

В Индонезии нашли самую длинную в мире змею, пишет UPI.

Книга рекордов Гиннесса официально подтвердила, что массивный сетчатый питон, найденный в регионе Марос, является самой длинной дикой змеей, когда-либо прошедшей официальное измерение.

Согласно заявлению организации, после проверки предоставленных доказательств было установлено, что длина самки сетчатого питона составляет 7,2 метра. В настоящее время змея находится под опекой индонезийского защитника природы Буди Пурванто, лицензированного дрессировщика змей Диаса Нуграхи и фотографа дикой природы Раду Френтиу.

По словам Нуграхи и Френтиу, они отправились на поиски необычно крупного питона после сообщений местных жителей о его появлении. Змея получила кличку Ибу Барон, что в переводе означает «Баронесса».

Сетчатые питоны считаются одними из самых длинных змей в мире, однако обычно их длина во взрослом возрасте достигает 5,8 метров. Обнаруженный экземпляр значительно превышает эти показатели, что и позволило ему установить новый мировой рекорд.

Ранее беременная женщина спасла своего кота от четырехметрового питона.
 
